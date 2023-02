Asie centrale : Un séisme de magnitude 6,8 frappe l'est du Tadjikistan

Selon USGS, le séisme s'est produit vers 5H37 locales (00H37 GMT) à une profondeur de 20,5 kilomètres et a été suivi de répliques de magnitude 5 et 4,6. Le Comité des Situations d'urgences du Tadjikistan a plus tard précisé qu'aucune victime ou destruction n'étaient à déplorer.