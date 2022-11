En Amérique centrale : Un séisme de magnitude 6 frappe Salvador

Le séisme s’est produit jeudi à 22 h 26 locales (04 h 26 GMT vendredi) dans l’océan Pacifique, à 37 km au sud de Playa Mizata, dans l’ouest du pays, et à 41 km de profondeur, selon le Ministère de l’environnement. Il «n’a pas causé de dégâts» et l’armée et la police «ne signalent rien de nouveau», a tweeté le président salvadorien Nayib Bukele.