Taïwan : Un séisme peu profond de magnitude 6,2 secoue l’île

Le séisme a frappé juste après midi (5h du matin heure de Luxembourg) à environ 30 kilomètres au large des côtes du comté de Hualien, à une faible profondeur de six kilomètres. L’Institut de géophysique américain US Geological Survey (USGC) a pour sa part rapporté une magnitude inférieure à 5,9 et une profondeur de 12 kilomètres. Aucun dégât ou victime n’a été signalé dans l’immédiat.