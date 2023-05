Cristiano Ronaldo repousse un adversaire qui veut faire un selfie avec lui

Face au 14e du championnat saoudien (sur 16 équipes), Ronaldo et ses coéquipiers ont certes dominé, mais n'ont jamais réussi à faire la différence. Menés rapidement au score (but à la 4e de Fabio Martins), les hommes de Dinko Jelicic ont rapidement pu égaliser par l'intermédiaire du défenseur espagnol Alvaro (17e). Mais ensuite, Al-Nassr, malgré ses 22 tirs (seulement 6 cadrés) a manqué de précision pour passe l'épaule.

Un échec de plus après l'élimination en demi-finales de la Coupe du Roi et les revers lors de la Super Coupe de Riyad et celle d'Arabie saoudite.