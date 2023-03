Main-d'œuvre au Luxembourg: Un serveur coûte trois fois moins cher qu'un banquier

Le coût de la main-d'œuvre a passé la barre des 50 euros. DPA

50,7 euros de l'heure: c'est ce que coûtait à son employeur chaque salarié du Luxembourg en 2022 (NDLR: les fonctionnaires ne sont pas concernés), selon les données publiées jeudi par Eurostat. C'est un peu plus qu'en 2021 (48,4 euros). C'est 60% de plus que la moyenne européenne (30,5 euros).

Derrière le Grand-Duché, on retrouve le Danemark (46,8 euros), puis la Belgique (43,5 euros) et la France (40,8 euros). L'Allemagne pointe au 7e rang avec 39,5 euros. Sans surprise, c'est en Roumanie et en Bulgarie que le coût est le plus faible (moins de 10 euros de l'heure).

Essentiellement les salaires

Ce sont les salaires qui constituent plus de 87% de ce coût (44,4 euros) quand les autres dépenses ne pèsent que 12,3% (6,3 euros). Une proportion deux fois moins élevée que la moyenne européenne (24,8%).

Le coût de la main-d'œuvre diffère évidemment selon le secteur d'activités. Ainsi, il est de 88,3 euros dans celui de la finance et des assurances contre 30,3 euros dans celui de l'horeca, soit trois fois moins. Vous travaillez dans le secteur administratif et des supports aux entreprises? Le coût est de 31,4 euros. Dans la construction et le commerce, le coût s'élève respectivement à 32,4 euros et 38,3 euros.

Les secteurs les plus «chers» en termes de main-d'œuvre sont – outre la place financière – les activités scientifiques et techniques (68,3 euros), devant le domaine de l'information et la communication (55,7 euros) et les activités concernant la santé humaine et l'action sociale (54,7 euros).