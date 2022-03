Un service minimum à la Poste?

Un député français a indiqué mardi avoir déposé une proposition de loi pour mettre en place un service minimum dans le service de distribution du courrier.

L'idée de garantir la levée et la distribution du courrier au moins une fois par semaine a été soulevée par un député français. (afp)

Le texte de Bernard Depierre, député UMP de Côte-d'Or, introduirait "un nouvel article au sein du code des postes et des communications électroniques visant à garantir la levée et la distribution du courrier au moins une fois par semaine pour tous, et, accordant la possibilité aux professionnels d'aller récupérer leur courrier directement au centre de tri", selon l'exposé des motifs.