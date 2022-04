Luxembourg – Un seuil de trois mois fixé aux locations de type Airbnb

Fini le flou juridique. Souvent accusées de faire de la concurrence déloyale aux hôteliers ou de limiter à l'offre locative traditionnelle, les locations de type Airbnb vont être réglementées au Luxembourg. Au-delà de trois mois (sur une durée glissante d'un an à compter de la dernière location), elles seront considérées comme activité commerciale, et exigeront donc une autorisation d’établissement.

Cette mesure fait partie du projet de loi sur le droit d'établissement validé vendredi par le gouvernement et qui sera soumis aux députés. «Jusqu'ici il n'y avait pas de loi encadrant la location occasionnelle de chambres meublées», confirme à «L'essentiel» le ministre des Classes moyennes et du Tourisme Lex Delles.

Pour 2017, Airbnb parlait de 70 000 nuitées au pays mais les chiffres sont rares. A travers ce délai de trois mois, le ministre évoque un compromis entre la volonté de préserver «l'économie de partage», idée fondatrice de ces plateformes et la nécessité de définir et d'encadrer «l'activité d'exploitant d'hébergement».

Activité commerciale

Et elle introduit un délai cumulatif destiné à faire la différence entre une personne qui «met son appartement à louer pendant ses vacances» et une autre qui a un deux ou trois appartements et qui fait de la location via des plateformes comme Airbnb ou d'autres, comme un business.