Au Luxembourg : Un seul index sera finalement gelé, pour le moment

LUXEMBOURG – Le gouvernement a amendé son projet de loi transposant l'accord de la tripartite. Seul l'index de cet été sera reporté. Pour d'autres reports éventuels, il faudra une nouvelle loi.

Le gouvernement a mis un peu d'eau dans son vin, un peu plus de deux mois après l'accord tripartite qui prévoyait le report des tranches indiciaires de 2022 et 2023. Des amendements gouvernementaux discutés ce vendredi matin, en commission parlementaire, ne prévoient finalement le report, et la compensation, que de l'index qui doit tomber le mois prochain.