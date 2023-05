«Take Off Show Luxembourg»: Un show scientifique cherche ses jeunes candidats

C'est le spectacle que tout le Luxembourg attendait. Déjà teasé en novembre, son lancement a été officiellement annoncé en avril. L'émission de concours scientifique estonienne «Rakett69» est adapté et débarque au Luxembourg l'année prochaine. Les jeunes de 15 à 21 ans avides de conaissances peuvent postuler jusqu'à dimanche pour participer à la plus grande production télévisuelle du Luxembourg à ce jour.

«Nous ne cherchons pas forcément un Luxembourgeois, mais un représentant du Grand-Duché. Quelqu'un qui montre aussi aux générations plu âgées que le sjeunes ne sont pas seulement des zombies du smartphone», explique à L'essentiel Joseph Rodesch, plus connu sous le nom de Mr. Science. En compagnie de Lucie Zeches, du Fonds national de la recherche, et de l'animateur télé Olivier Catani, il sera maître de cérémonie de cette émission télévisée en 13 épisodes.

Joseph Rodesch tient toutefois à souligner que l'émission ne traite pas uniquement des sciences naturelles, mais met aussi l'accent sur les sciences sociales et linguistiques. De plus, il n'est pas nécessaire d'être un as dans ces domaines pour réussir dans l'émission. «Ce n'est pas un show de conaissances, il s'agit plutôt de se montrer intelligent, de bien fonctionner en équipe et d'agir de manière à trouver des solutions», explique-t-il. Le scientifique cite l'exemple de l'influenceuse luxembourgeoise Melody Funck, qui ne s'attribuait aucune connaissance particulière en sciences avant le défi, mais qui l'a ensuite relevé avec brio grâce à son raisonnement logique.

«En outre, les émotions jouent également un rôle important. Les candidats doivent être capable de gérer le stress, de vivre des succès, mais aussi de faire face à des émotions négatives, comme se demander qui envoyer à l'élimination ou se faire éjecter», explique Joseph. Les candidats doivent également avoir des connaissances de base en anglais, caar «l'anglais est la langue des sciences». Néanmoins, ne vous découragez pas, si vous voulez postuler. Les jeunes pourront communiquer dans la langue avec laquelle ils se sentent le plus à l'aise.

Les pré-castings commencent déjà dans un peu plus de deux semaines. Le casting avec trente personnes, à Belval, suivra et sera diffusé dans le premier épisode. Les quatre plus rapides seront admis d'office à l'émission, le jury décidera des huit autres candidats. «À l'exception de l'épisode théâtral dans la septième émission, tous les défis sont mesurables et peuvent donc être évalués de manière purement objective», se réjouit Mr. Science.

Le premier épisode de «Take Off» sera diffusé le premier dimanche soir après les vacances de Noël, notamment sur YouTube. Joseph Rodesch espère que l'émission, fruit d'une collaboration entre le FNR et la Fondation André-Losch, éveillera l'intérêt général pour les sciences. «Ce serait bien si on pouvait discuter de sujets scientifiques comme on le fait avec la musique», s'enthousiasme-t-il. «Nous espérions qu'au moins 50 candidats se présenteraient et, à quelques jours de la clôture des inscriptions, nous en sommes déjà à 150».