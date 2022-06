Football : Un simulateur voit la France gagner la Coupe du monde

D'après une étude très sérieuse réalisée par le spécialiste du data OptaAnalyst, la France a le plus de chance de gagner la prochaine Coupe du monde. Le Brésil et l'Espagne arrivent ensuite.

Qui va remporter le Mondial de football au Qatar? Si les pronostics et autres paris vont bon train à moins de cinq mois du début de la compétition, OptaAnalyst, spécialiste du data dans le football, s'est lancé dans une très sérieuse étude en dessinant plus de 1 000 scénarios possibles, grâce à son simulateur.

Et les résultats devraient ravir Didier Deschamps, Kylian Mbappé, Karim Benzema et consorts. La France serait ainsi l'équipe qui a le plus de chance de soulever la Coupe à Doha (17,93%) et de remporter un deuxième titre consécutif dans la compétition suprême pour les équipes nationales. Le Brésil de Neymar n'arrive pas très loin derrière avec 15,73% de chance.