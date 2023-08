Un single prometteur avant l’album pour la Swedish House Mafia

Axwell, Steve Angello et Sebastian Ingrosso (de g. à dr.) forment la Swedish House Mafia depuis 2007.

Les fans de musique électronique sont en ébullition. Alors qu’elle est en tournée mondiale avec son album «Paradise Again», sorti en 2022, la Swedish House Mafia, séparée de 2013 à 2019, a indiqué que sa prochaine galette sortirait avant la fin de l’été. Ce sont ses membres, Steve Angello et Sebastian Ingrosso, qui constituent les deux tiers du groupe aux côtés d’Axwell, qui ont annoncé la bonne nouvelle lors de leur récent set au festival Tomorrowland en Belgique.

Un mois après le single «See The Light», le trio a par ailleurs sorti le 4 août un deuxième extrait de son disque à paraître. Le morceau, intitulé «Ray Of Solar», est taillé pour devenir un tube. Avec son entêtante mélodie jouée au synthétiseur et son groove qui fait immédiatement taper du pied, il est tout aussi jouable par les DJ en soirée que diffusable sur les radios généralistes.