Au Luxembourg: Un site Internet pour recruter bien au-delà des frontières

«Des offres pour seize secteurs souffrant de pénurie de main-d'œuvre sont publiées sur le site», détaille-t-il. Et pour le moment, la plateforme rencontre un grand succès auprès des recruteurs luxembourgeois. «Nous avons toujours plus d'employeurs qui veulent y faire paraître leurs offres d'emploi», ajoute Jeff Hurt. Quelque 2 800 offres sont publiées et plus de 1 000 personnes sont déjà inscrites, en majorité des personnes qui n'habitent pas au Luxembourg ni dans la Grande Région. Les secteurs d'activité les plus représentés sur la plateforme sont, «pour l'instant, l'informatique et la finance», explique le responsable du bureau national de coordination Eures Luxembourg.