Initiative européenne : Un site pour lutter contre les infox au Luxembourg

LUXEMBOURG/BELGIQUE - Une plateforme de lutte contre la désinformation, financée par l'Union européenne, a été lancée mardi en cinq langues.

Bruxelles et la ville de Luxembourg sont des capitales multilingues où siègent des institutions européennes, «où la désinformation peut se propager rapidement et avoir un impact majeur».

Une plateforme de lutte contre la désinformation en Belgique et au Luxembourg, financée par l'UE, a été lancée mardi en cinq langues (français, néerlandais, luxembourgeois, anglais et allemand), selon un communiqué des organisateurs. Chaque jour, sur le site belux.edmo.eu , seront publiées des vérifications de faits ("fact-checking" en anglais) destinées à tordre le cou aux fausses nouvelles. Seront aussi mis en ligne à cette adresse des études universitaires et du matériel d'éducation aux médias.

EDMO Belux a noué des partenariats avec l'AFP et les chaînes de télé et radio RTL Luxembourg et la RTBF (Belgique), qui effectueront des vérifications tous les jours. Ils seront en contact avec d'autres médias, des personnes de la société civile et les gouvernements pour diminuer l'impact des campagnes de désinformation. EDMO (European Digital Media Observatory ou Observatoire européen des médias numériques) pour la Belgique et le Luxembourg a aussi entre autres pour partenaires l'université catholique de Louvain (Wallonie) et l'université libre de Bruxelles en langue flamande (vrije Universiteit Brussel).