Au Luxembourg: Un SMS d'alerte va être envoyé sur vos téléphones

La précision «Aucune action requise» est importante, elle renvoie au fait que l'épisode de ce lundi 2 mai, ne sera qu'un exercice et que le message d'alerte réel, en cas de danger pour la population (nucléaire, climatique ou autre), sera légèrement différent. Les opérateurs téléphoniques nationaux ont été informés de la démarche et le ministère de l'Intérieur précise «qu'aucune donnée à caractère personnel ne sera collectée ou stockée par l'État».

À terme, tous les GSM recevront le message

Pour ce test national, on le répète, seuls les numéros luxembourgeois recevront le SMS. Mais, à terme et selon les éléments recueillis par L'essentiel, le dispositif devrait pourvoir être appliqué à l'ensemble des téléphones, même étrangers, présents sur le territoire luxembourgeois grâce aux antennes relais. «Le but du gouvernement est de mettre en place un système d’alerte multicanal qui soit fiable et efficace afin d’assurer la sécurité de la population», explique le ministère de l'Intérieur.