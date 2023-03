Au Pérou : Un soldat meurt noyé en voulant fuir des manifestants

Un soldat s'est noyé et cinq autres ont disparu, dimanche, emportés par une rivière alors qu'ils tentaient de fuir des manifestants antigouvernementaux qui les menaçaient dans la région de Puno (sud), a annoncé l'armée. «En raison des difficultés, du débit de la rivière et de l'attaque avec des pierres et d'autres objets contondants par un groupe de manifestants, six membres d'une patrouille ont été emportés par le courant, ce qui a entraîné la mort par noyade du caporal Franz Canazas», a indiqué le commandement des forces armées dans un communiqué.