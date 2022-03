Lueur d'humanité dans la guerre - Un soldat russe fond en larmes en voyant sa mère

La séquence redonne foi en l'humanité: dans une vidéo, vue plus d'un million de fois sur les réseaux sociaux, on peut voir des civils ukrainiens proposer thé et nourriture à un jeune soldat russe qui s'est visiblement rendu. Une de ses bienfaitrices appelle même la mère du jeune soldat pour lui dire que tout va bien. Il ne peut s'empêcher de pleurer en la voyant sur le téléphone.