Rappeur belge : Un sosie de Fresh La Peufra se fait passer pour lui et réalise des showcases

Un sosie du rappeur Fresh la Peufra, récent vainqueur de l'émission de rap «Nouvelle École», diffusé sur Netflix, se fait passer pour le Belge et réalise même des showcases.

Dans plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on le voit reprendre le tube «Chop» , qui a permis au rappeur de Liège de remporter la finale de Nouvelle École. Le titre, sorti il y a moins d'un mois, est toujours très écouté sur les plateformes de streaming en France, en Belgique et au Luxembourg. Certains spectateurs ne semblent pas s'apercevoir de l'arnaque et demandent même des photos avec le supposé rappeur.