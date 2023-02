Vietnam : Un sous-traitant de Nike et Adidas va se séparer de 6 000 personnes

Pouyuen Vietnam licenciera, à fin février, 3 000 personnes, et les contrats de 3 000 autres ne seront pas renouvelés. La raison? Les clients occidentaux achètent moins de chaussures de sport.

Le Vietnam, l’un des plus grands exportateurs mondiaux de textiles, chaussures et meubles, subit la crise du coût de la vie affectant ses clients occidentaux, qui consomment moins qu’avant.

L’un des plus gros fabricants de chaussures du Vietnam, qui produit notamment pour Nike et Adidas, va licencier 6 000 ouvriers en raison de commandes en berne, ont indiqué les autorités locales. Près de 3 000 employés de Pouyuen Vietnam, détenu par le Taïwanais Pou Chen, vont perdre leur travail à la fin du mois de février et 3 000 autres ne verront pas leur contrat renouvelé, selon un document de la direction du travail de la ville d’Hô-Chi-Minh-Ville.