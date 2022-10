Mort de Mahsa Amini : Un soutien international avec les manifestations

«Soyez notre voix»

À Brisbane, en Australie, des manifestants ont scandé «Be our voice» («Soyez notre voix»), tandis qu’à Tokyo, des manifestants ont brandi la photo de Mahsa Amini et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire «We’ll not stop» («On ne s’arrêtera pas»). «Il est temps pour les dirigeants iraniens d’écouter cet appel international et de mettre fin à la violence contre leur peuple», a indiqué sur Twitter Robert Malley, l’émissaire américain pour l’Iran.