Au Luxembourg: Un soutien pour les agents immobiliers, mais sous condition

«La situation des agences immobilières est dramatique, l'activité de vente a baissé de 50%», s'alarme Jean-Paul Scheuren, président de la Chambre immobilière. Un Plan de maintien dans l'emploi (PME), «signé avec l'OGBL et le LCGB» a été introduit auprès du Comité de conjoncture. Le secteur concerne environ 1 800 personnes au Luxembourg.

«Le PME, une fois approuvé, ouvrira la voie au chômage partiel pour les seuls salariés (à l’exclusion des indépendants – et donc des patrons d’agences – et des freelances) des agences immobilières (NDLR: dont le nombre total est estimé à près de 1 200 par le Statec) et seulement dans le cas où ils participent à des formations à l’Académie de l’immobilier ou dans un autre institut officiellement reconnu», explique Jean-Paul Scheuren, qui précise qu'une agence immobilière peut également employer une secrétaire ou un graphiste.