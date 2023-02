Football – Ligue Europa : Un spectateur agresse le gardien de Séville en plein match

La violence dans le football a sans doute atteint un nouveau palier, jeudi soir, à l'occasion du 16e de finale retour de Ligue Europa entre le PSV Eindhoven et le FC Séville. On jouait le temps additionnel de la seconde période lorsqu'un spectateur a fait irruption sur la pelouse et s'est dirigé vers Marko Dmitrovic, le gardien du FC Séville.

Les deux hommes ont eu des mots avant d'en venir aux mains. Le gardien du club espagnol a rapidement pris le dessus sur son adversaire et l'a maîtrisé au sol. «Il m’a poussé par-derrière et a essayé de me frapper», a raconté Marko Dmitrovic, interrogé par un journaliste de Movistar+ après le match. «Cela ne devrait pas arriver ici, j’espère qu’ils le puniront pour l’exemple. Je ne me suis jamais battu de ma vie, mais je sais me défendre », a ajouté le gardien.