Nations League : Un stade plein pour Luxembourg-Turquie

LUXEMBOURG – Seules quelques places restent à vendre pour la rencontre de Ligue des nations entre le Luxembourg et la Turquie, samedi soir, a annoncé mardi, la Fédération luxembourgeoise de football (FLF).

Les quelques billets restants, situés dans les blocs des supporters luxembourgeois (125 euros pour le Roude Léiw Club et 250 euros pour le Business Club), sont disponibles via la plateforme en ligne Luxembourgticket, en physique, au Grand Théâtre (Rond-Point Schuman), et via le call center de Luxembourgticket. Inauguré en 2021, le stade de Luxembourg peut accueillir environ 9 500 spectateurs.