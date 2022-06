Prix au Luxembourg : Un steak, un tee-shirt, un appart': tout est plus cher... sauf le tabac

LUXEMBOURG – Eurostat a comparé le niveau des prix dans toute l'Europe et, sans surprise, il est plus élevé au Luxembourg que la moyenne européenne, dans presque tous les domaines.

En 2021, les prix au Luxembourg étaient 32% supérieurs à ceux de la moyenne européenne. Seuls le Danemark et l'Irlande font «mieux» (40%). En comparaison, la note est un peu moins salée en France et Belgique (13% supérieurs) et en Allemagne (8%).

En ce qui concerne les produits alimentaires, le Luxembourg décroche la première place du podium: les prix sont 26% supérieurs à la moyenne européenne. Suivent le Danemark (18%) et l'Irlande (17%). Comptez près de 40% de plus pour la viande, 28% pour les produits laitiers, 26% pour les fruits et légumes, 23,3% pour le pain et les céréales, 12% pour le poisson et 15% pour les boissons non alcoolisées.

Vêtements et chaussures à peine plus chers

Les résidents auraient intérêt à passer la frontière pour remplir leur caddie, surtout en Allemagne ou en Belgique, où se nourrir coûte à peine 5% de plus que la moyenne européenne (11% de plus en France).

Les résidents ne sont toutefois pas obligés de s'expatrier pour se vêtir, se chausser: les vêtements et les chaussures sont seulement un tout petit peu plus chers (5% et 10%) que la moyenne européenne. En revanche, s'ils veulent profiter d'un bon restaurant ou d'une nuit d'hôtel, ils devront débourser 25% de plus que la moyenne européenne.

Mais là où les habitants du Luxembourg sont le plus pénalisés, c'est - sans surprise - dans le domaine du logement: les prix sont 67% plus élevés que la moyenne européenne. Au grand dam de la Fondation cancer, les résidents peuvent se consoler en grillant une cigarette à moindre frais: les prix du tabac sont 14% inférieurs au Luxembourg.