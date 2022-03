Un studio d’enregistrement nomade

«KORG DS-10». Korg, constructeur japonais d’instruments électroniques, a réussi à loger son légendaire synthétiseur MS-10 dans un minuscule module de DS.

Divers boutons et curseurs permettent de composer et de peaufiner des morceaux de musique électronique, une table de mixage, les effets sonores et le piano étant activés via l’écran tactile.