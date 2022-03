Le virus progresse : Un Sud-Africain sur huit est séropositif

Quelque 6,4 millions de Sud-Africains, soit 12,2% de la population du pays, étaient séropositifs en 2012, contre 5,2 millions en 2008 (10,2%), selon une étude publiée mardi.

La progression s'explique par de nouvelles infections (plus de 400 000 rien qu'en 2012) et la distribution d'antirétroviraux (ARV) prolongeant la durée de vie, explique le Conseil de recherche en sciences humaines (HSRC) sud-africain. L'usage du préservatif a baissé, tandis que les Sud-Africains ont davantage multiplié les partenaires, selon le HSCR.

Le taux de prévalence était en 2012 de 18,8% chez les 15-49 ans, les femmes étant nettement plus touchées (23,2%) que les hommes (14,5%). Il culminait à 36,0% chez les femmes âgées de 30 à 34 ans. Les divisions de la population sud-africaine se retrouvent face au sida, avec un taux de prévalence de 15% chez les Noirs (80% de la population), de 3,1% chez les Métis (9%), et moins de 1% chez les Indiens (2%) et les Blancs (9%).