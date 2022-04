Polémique en France – Un supermarché affiche les photos non floutées des «voleurs du mois»

À Verdun-sur-Garonne (Tarn-et-Garonne), un couple de gérants d’un Intermarché a pris la décision d’exposer les photographies non floutées – prises par les caméras de surveillance – des personnes ayant commis un vol dans leur magasin, rapportent nos confrères de La Dépêche . Posé en évidence sur un chevalet à l’entrée, un panneau avec cinq photographies est ainsi accompagné de la mention «voleurs du mois».

La pratique, interdite, fait polémique. Le gérant, qui se dit être au courant de l’illégalité de sa démarche, s’en explique: «Nous sommes confrontés à des réseaux mafieux notamment de Géorgiens qui pillent nos rayons […] On sait très bien que ce qu'on a fait n'est pas autorisé, mais bon, quand vous venez avec la boule au ventre tous les jours…» «À chaque fois, c’est la même musique, ils connaissent mieux la loi que nous. Ils opèrent entre chez nous, l’Intermarché de Grenade (Haute-Garonne) et ceux du Tarn voisin, ils savent comment faire pour que l’affaire soit classée sans suite», déplore le responsable de l’enseigne.

Clients circonspects

Rares sont les clients qui approuvent cette action. La plupart de ceux interrogés par nos confrères restent en effet circonspects, voire choqués: «On est très partagés en fait. C’est sûr qu’on en a un peu marre des gens qui volent par rapport aux gens qui se privent, qui ont du mal à payer en fin de mois et tout ça… et d’un autre côté on est partagé sur le fait de mettre des visages sur la voie publique», explique une cliente, avant d’ajouter: « Ils ne sont pas sur la voie publique les visages, ils sont dans le magasin.»