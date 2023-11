Un surfeur vu «dans la gueule d’un requin» recherché

Ian Brophy, un surfeur de 70 ans qui se trouvait sur les lieux au moment de l’attaque, a raconté comment, alors qu’il allait entrer dans l’eau, quelqu’un a crié: «requin!» selon un média local. «En me retournant, j’ai vu le requin se jeter (sur la victime) et mordre», a-t-il déclaré au journal The Advertiser d’Adélaïde.

Ian Brophy a affirmé avoir vu le prédateur «passer par-dessus (la victime), la mordre et l’entraîner sous l’eau, puis plus rien pendant une minute ou deux, du sang partout, et enfin la planche surgir». «Je l’ai vu dans une vague et le requin avait son corps dans la gueule – c’était épouvantable». Quelques minutes plus tard, il n’y avait plus aucun signe du corps du surfeur. «Le requin a tout pris, je pense».