Corps retrouvé à Mont-Saint-Martin : Un suspect arrêté au Luxembourg après le meurtre de Diana

LUXEMBOURG – Le parquet a annoncé, ce vendredi, l'arrestation d'un homme de 48 ans, dans le cadre de l'enquête sur le corps retrouvé démembré à la frontière française. Il a été inculpé et placé en détention.

Un homme de 48 ans a été arrêté, jeudi, et placé en détention pour le meurtre de Diana, dont la dépouille a été retrouvée démembrée à Mont-Saint-Martin, le 19 septembre dernier, a indiqué ce vendredi, le parquet de Diekirch. La police judiciaire luxembourgeoise a enquêté côté Grand-Duché et a pu interpeller l'individu.

Le tueur présumé a été présenté, ce vendredi, au juge d'instruction de Diekirch, qui a émis un mandat de dépôt. Le suspect est en détention préventive à la prison de Schrassig. Il a été inculpé principalement d'assassinat, c'est-à-dire de meurtre avec préméditation, et secondairement de meurtre, c'est-à-dire d'homicide volontaire. Ces crimes sont tous deux passibles de la prison à vie, selon le code pénal luxembourgeois.

Pas d'autre communication

La victime, âgée de 40 ans, avait pu être identifiée après plusieurs jours d'enquête grâce à deux tatouages puis à une analyse ADN. Comme la femme retrouvée morte en France résidait à Diekirch, une instruction avait été ouverte au Luxembourg. L'enquête et les vérifications se poursuivent et, en attendant les conclusions, le parquet de Diekirch ne communiquera rien de plus.