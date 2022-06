Affaire en Amazonie : Un suspect dit avoir enterré les corps

La police brésilienne a annoncé, mercredi, qu’un suspect dans la disparition du journaliste britannique et de l’expert brésilien en Amazonie était passé aux aveux.

Dix jours après la disparition du journaliste britannique Dom Phillips et de l’expert brésilien Bruno Pereira en Amazonie, les pires craintes se sont confirmées mercredi: un suspect a reconnu avoir enterré leurs corps et des «restes humains» ont été retrouvés sur les lieux des recherches. «Hier soir nous avons obtenu les aveux du premier des deux suspects arrêtés (…) qui a raconté en détail comment le crime a été commis et nous a dit où les corps avaient été enterrés», a expliqué lors d’une conférence de presse le chef de la police fédérale de l’État d’Amazonas, Eduardo Alexandre Fontes, à Manaus, la plus grande ville d’Amazonie, dans le nord du Brésil.