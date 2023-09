Un suspect inculpé pour le meurtre de Tupac, 27 ans après

Légende du hip-hop, Tupac était devenu un artiste incontournable de la côte ouest américaine après une carrière aussi brève que fulgurante, avant d'être abattu en septembre 1996 à Las Vegas, dans des circonstances qui demeurent floues. Il avait 25 ans. Le rappeur, à l'origine des tubes «California», «Changes», «Dear Mama» et «All Eyez On Me», a vendu 75 millions d'albums. Tupac était devenu une figure clé de la fameuse rivalité entre les scènes rap de la côte ouest et la côte est des Etats-Unis.

Bien que natif de New York, il incarnait le hip-hop «West Coast» après avoir déménagé adolescent en Californie avec sa famille. Son meurtre avait été suivi, six mois plus tard, par celui de son rival de la côte est, Christopher «The Notorious BIG» Wallace. Beaucoup lient leurs morts à la rivalité entre leur labels Death Row (basé à Los Angeles) et Bad Boy Entertainment (New York), mais des historiens de la musique affirment que cette opposition avait été amplifiée pour des raisons commerciales.