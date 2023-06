Vente aux enchères à Londres: Un tableau de Gustav Klimt pourrait battre tous les records

La maison de ventes Sotheby's présente, dans un communiqué, la «Dame à l'éventail» comme «non seulement la star de la saison estivale d'enchères à Londres, mais aussi l'une des plus belles et précieuses jamais offertes en Europe». Sotheby's indique que le tableau, l'un des derniers réalisés par Klimt, qui mourut en 1918 à 55 ans, pourrait se vendre à 65 millions livres (76 millions d'euros), ce qui consisterait un record en Europe selon Sotheby's.

«Respirant la liberté et la spontanéité, (le portrait) reflète la joie de Klimt à le peindre et à célébrer la beauté dans sa forme la plus pure», estime la maison de vente. La vente aux enchères aura lieu le 27 juin.