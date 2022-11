A New York: Un tableau volé par les nazis vendu 7,4 millions de dollars

À New York : Un tableau volé par les nazis vendu 7,4 millions de dollars

Un tableau de Marc Chagall, qui figure parmi 15 oeuvres volées par les nazis et restituées par la France aux héritiers des familles spoliées, a été vendu mardi soir pour 7,4 millions de dollars lors d'une vente aux enchères organisée par la maison Phillips, à New York. La vente a eu lieu dans le cadre de la saison d'automne des enchères, qui voit les principales sociétés du secteur écouler des centaines d'oeuvres d'art pour plusieurs milliards de dollars en quelques jours, dans les quartiers huppés de Manhattan.

Le tableau de Chagall, une huile sur toile de 1911, «Le Père», avait été achetée en 1928 par un luthier polonais juif, David Cender, qui avait perdu ses biens quand il avait été forcé de s'installer dans le ghetto de Lodz. Déporté à Auschwitz, où sa femme et sa fille ont été tuées, ce musicien avait survécu et s'était installé en France en 1958, où il est mort en 1966 sans recouvrer la possession du tableau. Entretemps, l'oeuvre était réapparue dans des expositions et Marc Chagall lui-même l'avait rachetée, probablement entre 1947 et 1953 en ignorant son origine, selon Phillips et le ministère français de la Culture.