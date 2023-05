Royaume-Uni: Un tabloïd poursuivi par le prince Harry présente ses excuses

Le prince Harry s’est lancé dans une guerre contre la presse britannique à scandale, en multipliant les poursuites contre les tabloïds. L’audience, qui s’est ouverte mercredi matin, vise le groupe Mirror Group Newspapers (MGN), qui publie notamment The Mirror, Sunday Mirror et Sunday People. Mais le duc de Sussex a également attaqué l’éditeur du Daily Mail ainsi que News Group Newspapers (NGN), éditeur du Sun notamment.

Outre le prince Harry, plusieurs personnalités, dont la chanteuse Cheryl, du groupe Girls Aloud, l’acteur Ricky Tomlinson et l’ex-footballeur Ian Wright, ont engagé des poursuites.

De l’histoire ancienne…

Dans des documents rendus publics au début de l’audience, MGN a admis l’existence de «quelques preuves» de collecte illégale d’informations. Il a présenté ses excuses «sans réserve» et promis que cette situation «ne se reproduira jamais». Son avocat a cependant nié les accusations d’interception de messages vocaux. Il a aussi balayé certaines accusations en affirmant que c’était de l’histoire ancienne, qui ne tombait plus sous le coup de la loi. Les poursuites portent sur une période de 1995 à 2011.

Harry, qui a quitté avec fracas le Royaume-Uni en 2020, avec son épouse américaine Meghan, devrait venir témoigner en personne en juin, selon des médias britanniques. Fin mars déjà, il a créé la surprise en se présentant à une audience contre l’éditeur du Daily Mail, également accusé d’avoir recueilli des informations de manière illégale, notamment par des interceptions illégales de messages vocaux et des écoutes téléphoniques. Le chanteur Elton John s’est également présenté devant la Cour.

L’accord de William

Par ailleurs, en avril, lors d’une audience contre NGN, l’éditeur du Sun et de News of the World, aujourd’hui disparu, les avocats du prince Harry ont révélé que son frère William, l’héritier du trône, avec qui il entretient des relations notoirement dégradées, a «récemment» conclu un accord «en coulisses» avec ce groupe de médias.