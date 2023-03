FKA Twigs: Un tabloïd recherche des infos sur son nouveau copain, elle balance

«Tout au long de ma carrière, j’ai été pourchassée pour savoir avec qui je sortais. Alors, cette fois, je vous devance et je prends le contrôle de la situation», a écrit FKA Twigs sur Instagram le 8 mars en légende d’une capture d’écran de l’appel du «Daily Mail». Elle a donc annoncé que son copain s’appelait Jordan Hemingway, qu’il était «un magnifique artiste» et qu’il avait «restauré sa foi en l’amour». Elle a ajouté, à l’attention des paparazzis qui la traquent: «Vos photos ne sont jamais de bonne qualité. Swipez pour en avoir des excellentes».

Sur l’une des deux on découvre le couple enlacé et sur l’autre on voit Jordan torse nu. «Maintenant, j’aimerais retourner à ma jolie vie privée avec mes chiens», a conclu celle qui était sortie avec Robert Pattinson et Shia LaBeouf. Elle avait accusé ce dernier de violences conjugales en décembre 2020.