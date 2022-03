Axe fréquenté au Luxembourg : Un talus affaissé entre Differdange et Hussigny

HUSSIGNY/DIFFERDANGE- Un trou est visible à côté du CR174 qui relie la France et le Luxembourg. Une fermeture de la route pour travaux n'est «pas envisagée».

Un «léger affaissement» d'un talus s'est produit ces derniers jours au bord du CR174, entre Differdange et Hussigny, en France. C'est ce qu'indique l'Administration des Ponts et Chaussées, interrogée par L'essentiel. Un trou est ainsi visible sur le côté de la route. Les milliers de frontaliers qui utilisent cette route pour aller travailler au Luxembourg doivent-ils craindre une perturbation du trafic (exemple: feu de chantier), voire une fermeture de cet axe, en raison de travaux?

«La route n’est donc pas concernée et une fermeture de celle-ci n’est pas envisagée», assurent les Ponts et Chaussées. Pourtant des panneaux «route fermée» ont été repérés, côté France et côté Luxembourg. «Les panneaux n’ont rien à voir avec une éventuelle fermeture», répondent les autorités. Quant à l'éventuelle installation d'un feu rouge de chantier, pour permettre aux ouvriers de travailler à côté de la chaussée, les Ponts et Chaussées indiquent que ce n'est «pas prévu pour le moment».