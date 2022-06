Cancer au Luxembourg: Un tatouage pour que les petits aient conscience des dangers du soleil

Selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), entre deux et trois millions de cancers «cutanés non mélanocytaires», qui représentent environ 90% des cancers de la peau, sont enregistrés chaque année dans le monde. «Le cancer de la peau est le plus répandu au Luxembourg et le soleil en est le 1er facteur de risque», confirme Lucienne Thommes, Directrice de la Fondation Cancer. Donc «même dans notre pays à la météo imprévisible», le risque est réel.