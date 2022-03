Propos "off" de Sarkozy : Un technicien de France 3 mis en examen

Un technicien a été placé en examen pour vol dans l'enquête sur la diffusion sur Internet de propos hors antenne du président français.

À la suite de cette plainte, les policiers avaient convoqué le 1er avril ce technicien et quatre journalistes, deux de France 3 et deux du site Rue89, qui avait diffusé ces images. Début juillet, le technicien et les journalistes de France 3 étaient à nouveau entendus et dénonçaient une manoeuvre d'"intimidation" de la police pour révéler leurs sources.