Bande dessinée: Un témoignage ironique sur les «féminazies» de l’époque

L’histoire se déroule en l’an 48 après la chute du patriarcat. L’héroïne est une grand-mère (donc Isa qui se projette quelques décennies plus tard) racontant les luttes féministes et les inégalités de genre à ses «arrière-petit.e.s-n.eveu.ièces.x.s». Elle leur explique «la façon dont le mâle blanc cis hétéro CSP+ boomer dominant a fini par être cancelé». L’abus d’expressions militantes balourdes, d’anglicismes atroces et d’écriture inclusive à en donner la nausée a évidemment un but ironique.