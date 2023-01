Au Luxembourg : «Un temps d’écran de 6 ou 7 heures par jour, c'est alarmant»

Le passage à la nouvelle année est souvent synonyme de grandes résolutions, plus ou moins respectées. Il y a ceux qui tentent d’arrêter de fumer et ceux qui tentent de reprendre une activité physique régulière. Mais cette année, ils sont nombreux à avoir manifesté leur envie de réduire leur utilisation du smartphone, jugée excessive. «Quand je vois que mon temps d’écran atteint parfois 6 ou 7 heures dans la journée, je me dis que ce sont des chiffres alarmants», explique Kévin, sportif au Luxembourg, qui a choisi de remédier à ce problème. «Je vais consacrer plus de temps à la lecture et à des choses plus utiles», ajoute-t-il.