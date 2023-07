Météo au Luxembourg : Un temps encore pluvieux et frais jusqu'à mercredi

«Tout au long de la période d’inaccessibilité du site, le service informatique et le département météorologique de l’Administration de la navigation aérienne (ANA) se sont efforcés sans relâche de restaurer les fonctionnalités existantes et de renforcer le système de sécurité initialement en place, explique l'ANA dans un communiqué: «L'incident de piratage qui a conduit à ces perturbations regrettables fait actuellement l'objet d'une enquête, et nous collaborons activement avec les autorités compétentes pour en déterminer les causes et les sources».