Au Luxembourg - Un test antigénique pourrait suffire pour le CovidCheck

De nombreux frontaliers français, allemands et belges ont été confrontés, ces dernières semaines, à l'impossibilité d'obtenir un certificat de rétablissement après avoir contracté le virus, car c'est un test antigénique qui avait mis en évidence leur contamination et non un test PCR.

Le test utilisé devra figurer dans la liste commune de l'UE

À partir de cette date, donc, il est en théorie possible d'obtenir ce précieux sésame, à partir d'un résultat positif d'un test antigénique rapide, et plus uniquement à partir d'un test PCR. Seules restrictions, le test antigénique utilisé devra figurer dans la liste commune de l'Union européenne des tests rapides et être effectué par des professionnels de santé ou par du personnel qualifié.