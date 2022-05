Coronavirus à Pékin : Un test Covid même pour commander à manger depuis le trottoir

Sites touristiques quasi déserts et restaurants en mode «à l’emporter»: à Pékin, la menace d’un confinement et le renforcement des mesures plombent les congés de la Fête du travail.

Les Chinois profitent généralement du 1er-Mai et des jours fériés qui suivent pour voyager à travers le pays. Mais cette année, la pire flambée de Covid depuis le début de l’épidémie en contraint beaucoup à rester chez eux. Tandis que la plus grande ville de Chine, Shanghai, est confinée depuis plus d’un mois, la capitale Pékin retient son souffle après un rebond épidémique.