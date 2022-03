Corée du Nord : Un texte sur les droits de l'homme présenté à l'ONU

La Corée du Nord a dénoncé mardi un projet de résolution de l'ONU condamnant ses violations des droits de l'homme. Elle a qualifié le texte «d'ignoble calomnie».

«Ce projet de résolution est le produit de la confrontation politique et d'une ignoble calomnie de la part des forces hostiles à mon pays et il n'a rien à voir avec la promotion véritable des droits de l'homme», a affirmé l'ambassadeur nord-coréen Ri Hung Sik. «Nous demandons instamment à l'Union européenne et au Japon de renoncer immédiatement à présenter la résolution et de remédier à leurs propres lacunes en matière de droits de l'homme avant de critiquer d'autres pays».