Aux Etats-Unis: Un chanceux empoche plus d'un milliard de dollars à la loterie

Aux États-Unis : Un chanceux empoche plus d'un milliard de dollars à la loterie

Getty Images via AFP

L'identité du gagnant ou de la gagnante n'est pas connue mais seule une personne a trouvé les six numéros gagnants, donnant droit au second plus gros lot de l'histoire de Mega Millions après un gain de 1,53 milliard de dollars enregistré en 2018.