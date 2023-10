Un tiers des salariés résidents continuent le télétravail

Stocksnap

«Le télétravail s’est installé au Luxembourg comme mode de travail alternatif», souligne l'Institut de la statistique et des études économiques (Statec). 32% des résidents ont ainsi travaillé de chez eux au 2e trimestre 2023, indique le Statec dans son dernier rapport «Travail et cohésion sociale».

«Entre 2015 et 2019, seule une personne sur cinq ayant un emploi a effectué du télétravail, analyse-t-il. C’était 1 personne sur 2 pendant le confinement au début de la pandémie, où le niveau de télétravail a atteint, avec 52%, un record historique au 2e trimestre 2020. Après ce pic, le pourcentage de télétravail a quelque peu diminué, tout en restant à un niveau élevé, environ deux fois supérieur à celui d'avant la pandémie». En outre, près de 7 télétravailleurs sur 8 travaillent à distance au moins une journée par semaine.

Statec

Dans le détail, les branches avec les taux de télétravail les plus élevés comprennent les activités extraterritoriales (80% en 2022), les activités financières et d’assurance (72%), les TIC (68%) et les activités scientifiques et techniques (58%).

En revanche, le télétravail est peu développé pour les activités de transport, le commerce et l’horeca ainsi que la santé. «Ce sont des branches qui nécessitent des interactions régulières avec les clients ou patients, et où les tâches ne peuvent pas être réalisées à distance», souligne le Statec.

Statec

En ce qui concerne les types d'emplois, les travailleurs cols blancs qualifiés ont tendance à travailler le plus fréquemment à distance, avec 57% des cadres et des professions intellectuelles et scientifiques ainsi que 25% des professions intermédiaires, en comparaison avec 11% des travailleurs cols blancs peu qualifiés et 1 à 3% des travailleurs cols bleus.

En Europe, le Luxembourg se classe au 4e rang du travail à domicile, avec la Finlande et la Suisse, après les Pays-Bas, la Suède et la Norvège. «Le pourcentage élevé de télétravail au Luxembourg est lié à la forte concentration des services aux entreprises (B2B), comme les services financiers, ainsi qu’à la structure économique caractérisée par une forte intensité en connaissances et en TIC», relève le Statec.

Statec

Rappelons que les travailleurs frontaliers sont pour leur part contraints à un quota maximum de jours de télétravail par an dans leur pays de résidence, sous peine de subir une double imposition: 34 pour les Français et les Belges et 19 (34 à partir de 2024) pour les Allemands. En outre, un frontalier qui travaille plus de 50% de son temps dans son pays de résidence se retrouve de facto affilié à la sécurité sociale de son pays, et non plus à celle du Luxembourg.