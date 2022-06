Sud de la France : Un tir militaire provoque un feu de forêt dans une zone pleine d'obus

Dans le plus grand camp d'entraînement militaire d'Europe occidentale, dans le Var (France), une grande surface de végétation a été ravagée samedi au cours d'un entraînement militaire.

Un incendie, causé par un tir d’artillerie dans un important camp d’entraînement de l’armée française, dans le Var, a brûlé, samedi, environ 600 hectares de végétation, ont indiqué les pompiers et la préfecture. «C’est une zone qui est un désert végétalisé, il n’y a aucune menace pour qui que ce soit, à part les 2 500 moutons qui paissent dans cette zone et qui ont été mis à l’abri», avait précisé, dans l’après-midi, le capitaine Olivier Pécot, des pompiers du Var.

Plus grand camp d’Europe occidentale, le complexe militaire de Canjuers est «essentiel pour la préparation opérationnelle des forces françaises» et étend ses 35 000 hectares sur les hauts plateaux du Nord varois, selon le ministère des Armées.

Le feu a progressé dans une zone «polluée, c’est-à-dire où il y a des obus et des explosifs «non explosés» et où, pour raison de sécurité, les pompiers ne peuvent pas pénétrer», a précisé le capitaine Pécot. «Il a fallu attendre qu’il sorte de cette zone de tirs pour pouvoir intervenir», a ajouté le sous-préfet de Wispelaere. Trois cents sapeurs-pompiers, civils et militaires, ont été engagés pour éteindre l’incendie, qui s’est déclaré vers 9 heures du matin. Plusieurs avions bombardiers d’eau ont également été déployés.