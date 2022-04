Aux Etats-Unis: Un tireur blesse quatre personnes à Washington et se suicide

Aux États-Unis : Un tireur blesse quatre personnes à Washington et se suicide

Un homme s'est suicidé alors qu'il était sur le point d'être arrêté, vendredi, après avoir blessé par balle quatre personnes et déclenché un spectaculaire déploiement de forces de sécurité dans un quartier aisé de Washington.

Getty Images via AFP

Quatre personnes, dont une fille de 12 ans, ont été blessées vendredi après-midi par des tirs d'armes à feu dans le quartier de Connecticut Avenue-Van ness, dans le nord-ouest de la capitale américaine, où sont situées de nombreuses ambassades et écoles.

Selon lui, l'individu s'est donné la mort alors que la police venait de faire irruption dans son appartement, situé au cinquième étage d'un immeuble, dans lequel les enquêteurs ont découvert «un dispositif de type sniper avec un trépied», au moins six armes à feu - dont des fusils d'assaut à lunette - et «de nombreuses, nombreuses munitions». Le mobile du tireur reste inconnu, mais «évidemment son intention était de tuer et de blesser des membres de notre communauté», a ajouté le chef de la police.