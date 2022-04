Orientation : Un tour d’Europe pour choisir son université

LUXEMBOURG – Pour aider les étudiants à choisir leur orientation, l’Association des Cercles d’Étudiants Luxembourgeois a emmené des lycéens dans toute l’Europe, au mois d'avril.

L'ACEL compte plus de 40 cercles d'étudiants à travers l'Europe. Editpress

Berlin, Zurich, Amsterdam, Vienne, Nancy… Pour les étudiants luxembourgeois qui terminent leur cycle de secondaire, le choix d’orientation est vaste. Comment choisir son université quand on a accès à plusieurs pays et plusieurs villes étudiantes? Grâce à son projet «Student fir 1 Dag», l’ACEL a emmené des étudiants dans toute l’Europe, tout au long du mois d’avril, pour les faire visiter différentes villes et universités.

Quoi de mieux que de se rendre sur place pour capter l’atmosphère d’une ville, l’ambiance d’un campus? L'événement n'avait pas pu avoir lieu lors des deux dernières années, en raison de la crise sanitaire. Une vingtaine de départs en bus, et parfois en avion ont été donnés depuis Ettelbruck et Luxembourg, à destination de l’Allemagne, de la Belgique, de la France, des Pays-Bas, de l’Autriche et de la Suisse…

Attrait pour l’Allemagne

L’ACEL s’appuie sur son important réseau d’étudiants luxembourgeois à l’étranger. «Ils nous accueillent sur place, ils prévoient eux-mêmes le programme de la journée», explique Yannick Bertrand, vice-président de l’ACEL. Visite de l’université, questions aux étudiants sur place et tour de la ville sont au menu.

Cette année, 371 étudiants ont pu bénéficier de cette initiative payante, qui concerne majoritairement les élèves de terminales, mais pas exclusivement. «Plus on s’informe tôt, mieux c’est. Certains élèves de deuxième et de troisième s’inscrivent» ajoute-t-il. L’Allemagne semble être la destination la plus prisée. Cette année encore, les villes allemandes représentaient la moitié des destinations.