En Afrique du Sud : Un touriste allemand abattu au volant de sa voiture par un commando

South African Police Services/Handout via REUTERS

Quatre touristes allemands se rendaient en voiture au Mdluli Safari lodge, un établissement de luxe situé à une quinzaine de kilomètres du parc Kruger (nord-est), lorsqu’ils ont été arrêtés par trois hommes armés qui leur ont demandé d’ouvrir les portières du véhicule. Selon les premiers éléments de l’enquête, «le conducteur aurait alors verrouillé les portières et l’un des suspects lui a alors tiré une balle sur le haut du corps à travers la fenêtre» et il est mort sur place, précise la police. Les assaillants ont ensuite pris la fuite à bord de leur voiture sans rien dérober aux touristes.

Une immense réserve animale très prisée des visiteurs

L’ambassade d’Allemagne en Afrique du Sud est en lien avec les autorités locales au sujet de cet «incident tragique» et «s’occupe des ressortissants allemands qui ont été touchés», a déclaré son porte-parole, Christopher Schmidt. Le ministère sud-africain du Tourisme a présenté ses condoléances et a exhorté la police à trouver et à poursuivre les assaillants.