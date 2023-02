Nouvelle-Calédonie : Un touriste australien mortellement attaqué par un requin

Campagne de captures de requins

La maire de la Ville de Nouméa, Sonia Lagarde, a ordonné la fermeture de la grande majorité des plages de la commune et le lancement d’une campagne de captures de requins-tigres et de requins-bouledogues, conjointement avec la province Sud de Nouvelle-Calédonie.

Des drones ont également été déployés par les services municipaux, qui ont permis d’observer deux squales dans la zone, selon la police. Les opérations ont été interrompues à la tombée de la nuit et devaient reprendre lundi matin. Une enquête a été ouverte pour rechercher les causes de la mort selon le parquet. «La plage était surveillée par des personnes brevetées et l’attaque est intervenue à l’intérieur de la zone balisée», a fait savoir le procureur.